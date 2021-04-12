بعد إصابته بكورونا.. أحمد أبو هشيمة: “كانت أعراضاً شديدة جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت منذ أيام أخبار عن إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا، ومغادرته منزل الزوجية الذي يعيش فيه مع زوجته ياسمين صبري، ويقضي فترة الحجر في منزل آخر. كما عزلت ياسمين نفسها كإجراء احترازي.

أبو هشيمة وبعد انتشار هذه الأخبار، أكد إصابته عبر حسابه في إنستغرام، وكتب: “الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وكانت أعراضه شديدة جداً، الحمد لله أنا الآن في حال أفضل، رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر”.