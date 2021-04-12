عز الشلاحي يفوز بجائزة أحسن مخرج عن فيلمه ( حد الطار)

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ايلاف من مالمو: فاز السعودي عبدالعزيز الشلاحي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه ( حد الطار ) في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشرة .

كما فاز الفلسطيني سليم ضو بجائزة أفضل ممثل على دوره في فيلم "غزة مونامور"، للأخوين طرزان وعرب ناصر.

وحصلت المغربية نعيمة المشرقي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "خريف التفاح"، للمخرج محمد مفتكر، وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى "الرجل الذي باع ظهره"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم. وأقام المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز مساء الأحد، في مكتبة "مالمو" المركزية مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم "الهدية"، للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، ومنحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير للفيلم المصري "توك توك"، من إخراج محمد خضر، وللفيلم السوداني "الست"، للمخرجته سوزانا ميرغني.

وقدمت بلدية مدينة مالمو، الواقعة في أقصى جنوب السويد، جائزة الجمهور للفيلم المصري "حظر تجول" بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنانة أمنية خليل ومن إخراج أمير رمسيس.

وكانت الفعاليات انطلقت في السادس من أبريل، بمشاركة نحو 40 فيلما من 23 دولة، وأقيمت معظم فعالياته عبر المنصات الإلكترونية بسبب جائحة كورونا.