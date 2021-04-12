"الأب رمز التضحية".. دانييلا رحمة توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة دانييلا رحمة، على توجيه رسالة لوالدها في عيد ميلاده.

وكتبت دانييلا، عبر حسابها على تويتر: "‏ضحيت بكل شيء بتحلم فيه يتحقق، نحنا اللي منحلم فيه..الأب رمز التضحية.. وإنت رمز كل شيء حلو بحياتي .. يخليلي إياك ويعطيك العمر والصحة ويخليك سند ومصدر كل شيء حلو بحياتي.. عقبال المية أبي .. الصورة لأبي مع الراحل الكبير ‎وديع الصافي .. يوسف رحمة".

جدير بالذكر أن دانييلا رحمة تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "للموت" من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للإنتاج لصاحبها المنتج جمال سنان، والعمل من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية والممثلين السوريين خالد القيش، محمد الأحمد، بالاشتراك مع الممثلين أحمد الزين فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود.