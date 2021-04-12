حميد الشاعري يتلقى لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان حميد الشاعري، عن تلقيه لقاح فيروس كورونا.

ونشر الشاعري، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يتلقى اللقاح، وعلّق: "الحمد لله أخدت لقاح كوفيد 19".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حميد الشاعري أغنية "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري، والتي طرحها في منتصف فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

أغنية "الحلوين بزيادة" من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

ومن جانب آخر، طرح حميد الشاعري في نهاية 2020، ألبوم "أنا بابا" الذي عاد به للساحة الغنائية بعد 14 عاما منذ ألبوم "روح السمارة" من إنتاج شركة عالم الفن عام 2006.