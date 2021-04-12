هكذا ظهرت نجلاء بدر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سيدتي، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بدر" في الصور بإطلالة جديدة ومختلفة، وعلقت: "شكرا مجلة سيدتي".

من ناحية أخرى تشارك نجلاء بدر في مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، شارك في البطولة محمد الشرنوبي، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي