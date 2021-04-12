شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار لـ Promising Young Woman بعد حوالى 4 أشهر من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Promising Young Woman، إيرادات وصلت إلى 11 مليونًا و495 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 6 ملايين و140 آلف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، و5 ملايين و355 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك بعد حصول فيلم Promising Young Woman على جائزة أفضل فيلم بجوائز International Awards.

وكان قد تم طرح فيلم Promising Young Woman تزامنًا مع ليلة الكريسماس، 25 ديسمبر من العام الماضى 2020، أملاً في الحصول على إيرادات مرتفعة.

فيلم Promising Young Woman من بطولة كاري موليجان، حسبما ذكر موقعvariety، لعمل من إنتاج Focus Features، وتدور أحداث فيلم "Promising Young Woman"حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، ببعض الدول حول العالم بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية، كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal.