محمد الفلاح - ثانوس يتعاون مع أبطال أفنجرز لهزيمة شرير جديد

الإثنين 12 أبريل 2021

استدعى فريق الأبطال الخارقون "أفنجرز" ألد أعدائهم، ثانوس، لمساعدتهم في معركة ضخمة ضد مجموعة كائنات آلية، لكن هل يمكنهم الثقة فيه؟



وفقًا لموقع "CBR" الأمريكي، تخطط شركة مارفل لجمع أبطال أفنجرز والشرير ثانوس مجددًا في قصة مصورة بعنوان Mech-Strike #2، ولكن على عكس المتوقع لن يكون ثانوس في صف الأعداء.

وذكر الموقع، أن القصص المصورة التي سبقت هذا العدد، شهدت معركة ملحمية بين فريق أفنجرز وكائنات آلية عملاقة ابتكرها كانج وأطلقها على الأرض، مستغلاً ثغرة زمنية أتاحت له السفر عبر الزمن.

وأوضح أن كابتن أمريكا وسبايدرمان تعاونا في البداية لهزيمة كانج وفريق الكائنات الآلية العملاقة، لكن الهزيمة كانت من نصيبهما، مما زاد من ثقة كانج بنفسه.

وأشار الموقع، إلى أن تدخل ثانوس في القصة وتحالفه مع فريق أفنجرز من شأنه تغيير الأمور وقلب الهزيمة نصرًا.

وتابع: "من غير المرجح أن يثق فريق أفنجرز بالشرير ثانوس بشكل تام، ولكنه سينضم لهم في هذه المعركة".

وكشفت مارفل، أن توني ستارك، سيصنع درعًا خاصًا بثانوس مثل ذلك الذي يرتديه بقية أبطال أفنجرز، ولكن من المتوقع أن يصنع "ستارك" أداة حماية في الدرع تكفل له السيطرة على ثانوس في حالة انقلابه عليهم.

يذكر أن ثانوس كان السبب في هزيمة فريق أفنجرز من قبل، والقضاء على نصف الكائنات الحية، قبل أن يتمكن فريق أفنجرز من الانتصار عليه بأعجوبة.

وصدر الجزء الأول للسلسة شهر مارس/أذار الماضي، ومن المتوقع طرح القصة المصورة Mech-Strike #2 هذا الشهر، وصدور أعداد جديدة تباعًا على مدار العام.