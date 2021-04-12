محمد الفلاح - القاهرة السينمائي يحدد موعد إطلاق دورته الـ43

الإثنين 12 أبريل 2021

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقامة دورته الـ43 في الفترة ما بين 1- 10 ديسمبر/كانون الأول.



وقال محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان، الأحد، إن "فريق البرمجة متحمس هذا العام لمواصلة التحدي وتقديم برنامج فني متميز لا يقل جودة وجاذبية عن المستوى الذي اعتاد عليه جمهور المهرجان وضيوفه في الدورات السابقة".

وأضاف أنه "رغم الظروف الاستثنائية التي يفرضها فيروس كورونا على العالم منذ مطلع العام الماضي فإن مهرجانات السينما كانت ولا تزال متنفساً رئيسياً لصناعة الأفلام التي تأثرت بتفشي هذا الوباء وتسببه في إغلاق دور العرض حول العالم".

وسجلت مصر 209677 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى السبت و12405 وفيات.

وكان المهرجان قد نظم دورته الـ42 نهاية عام 2020 بمشاركة 95 فيلماً من نحو 40 دولة مع اتباع إجراءات احترازية كبيرة في مقدمتها خفض الطاقة الاستيعابية لقاعات العرض إلى 50%.

وكرّم المهرجان في تلك الدورة السيناريست المصري وحيد حامد، والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون والممثلة المصرية منى زكي.