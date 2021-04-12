شكرا لقرائتكم خبر عن حقنة غلط تُدخل فيفى عبده المستشفى لإجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة فيفى عبده عن إجراؤها عملية جراحية صباح اليوم الاثنين، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين.

وأكدت عبده أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة من أحد الشباب فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

ونشرت النجمة فيفى عبده فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" قالت فيه:"حسبى الله ونعم الوكيل فى الشاب اللى أدانى حقنة غلط"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، خاصة وأن العملية سيتم إجراؤها صباح اليوم، حيث علقت :"أرجوكم أدعولى بحق الشهر الفضيل، قبل كدة كانوا بيطلعوا عليا شائعات، لكن دلوقتى جد، أنا بقولكم أدعولى، وكل سنة وأنتم طيبين".