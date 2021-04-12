شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن مدين يطرح أغنية "شهر البركة" احتفالاً بشهر رمضان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن مدين أغنية جديدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تحمل اسم "شهر البركة" من ألحانه وتوزيع أحمد عادل وكلمات ملاك عادل، وتقول كلماتها "اه يا 100 مرحب ويا 100 نور، شهر الرحمة وشهر النور يا 200 بركة ياشهر البركة يا أبو زينة وفوانيس وبخور .

وكانت أخر ألحان مدين أغنية "مابقتش شبهى" إحدى أغانى المطرب محمد محيى من كلمات مصطفى مرسى وتوزيع بيرم، ومن إخراج نبيل مكاوى، وتحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يبدأ فى حوار مع نفسه بعد التغيير والتحول الذى وقع عليه من تأثير هذا الحب الفاشل وغدر مدير أعماله لتواصله مع حبيبته وكذا غدر المنتج الخاص به وفسخ عقده بعد تأثره وعدم اهتمامه بعمله كمطرب إلا أن صديقه الوفى والذى قام بدوره الفنان محمد جمعة، واستطاع تحفيزه وعودته مرة أخرى للغناء، فيجد نفسه يبيع الغالى بسهولة ويرى الحب حكاية عذاب.

ويتعاون "محيى" فى ألبومه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.