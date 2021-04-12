شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: السوشيال ميديا كالأعور الدجال وأولادى يعلقون على ملابسى القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن كواليس الفيديو الذى انتشر لها عبر السوشيال ميديا فى إحدى المهرجانات، حيث ظهرت فيه وهى تخلع حذاءها، حيث قالت: كان ذلك الفيديو فى مهرجان الفجيرة، وكنت قد أجريت العديد من اللقاءات الصحفية على السجادة الحمراء واتلوت رجلى وأنا فى طريقى للمقعد المخصص لى، فلم أستطع أن أسير، وعندما وصلت لأول مقعد جلست عليه، وكان خلف الكاميرات، فخلعت حذائى وكنت أتألم بشدة.

وتابعت الفنانة سوزان نجم الدين، تفاجأت فى اليوم الثانى أن إحدى الكاميرات صورتنى، وأصبحت تريند، وفى الحقيقة تفاجأت جدا؛ لأنها كانت حالة إنسانية، ولم يصح ما حدث، وأنا دائما أرى أن السوشيال ميديا مثل الأعور الدجال وأعتقد أننا فى نهاية الزمان، وأضافت: إحدى بناتى ارتدت الحجاب وباركتها على ذلك، ولم تطلب منى يوما أن أرتدى الحجاب، ولكن أولادى يعلقون أحيانا إذا ارتديت ملابس قصيرة.

وعن مشهدها الجرىء الذى أثار ضجة فى مسلسل "امرأة من رماد" قالت: بالمناسبة هذا العمل أحبه جدا، وأخرجت فيه الكثير من المشاعر التى حملناها بسبب الحرب، ولكن تلك اللقطة لم نتفق عليها، وكان من المفترض أن أظهر حتى كتفى فقط، ولكنى تفاجأت أن المخرج قام بإظهارى كاملة وغضب إخوتى، وظل أخى مقاطعنى لمدة عام ونصف العام، ولكن تم تدارك الأمر وحذف المشهد.

ووجهت الفنانة سوزان نجم الدين رسالة إلى الفنانة أصالة قائلة: "يا ريت تراجعى مواقفك السياسية وترجعى لأصالتك"، وعن الفنان جمال سليمان قالت: هو فنان كبير وعظيم بختلف معاه فى مواقفه السياسية، ولكن يُحسب له أنه ثابت على موقف ولم يغيره.

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين قد أعربت عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل"، مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا، لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، مخرج الفيلم، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.