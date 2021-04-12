شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يجسد شخصية فتوة فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد سرحان عن بعض التفاصيل حول دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير» للفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضه على قناة سى بي سى، بالتزامن مع الشهر الكريم .

أكد سرحان فى تصريحات صحفية أنه يقدم خلال الأحداث شخصية فتوة لإحدى الحارات الشعبية، التى تتضمن معظم كاست العمل مشيرًا، بأن أغلبية مشاهده بالكامل تجمعه بأحمد العوضى وخالد الصاوى وبدرية طلبة وآخرين.

وأوضح سرحان، أنه يوجد بينه وبين سيف الخديوى مشاهد تنتمى إلى العنف والإثارة والشراسة بكل أشكالها، والذى يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد العوضى ما تقلب موازين ومعايير هذا السياق التشويقى الشرس مضيفاً، بأنه يعد غريمه التقليدى خلال الأحداث .



ياسمين عبدالعزيز وخالد سرحان

وفى سياق متصل كشف سرحان، بأنه لم يقابل غزل طوال هذه الملحمة، والذى تجسد هذه الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز، إلا من خلال مشهد واحد فقط وذلك فيما بعد الحلقة العشرون، والذى يحيطه المطاردات والصراعات بكافة أشكالها مع سيف الخديوى، فيما ينتج عنه أحداث غير متوقعة ومعها تتوالى الأحداث.

وأوضح سرحان، عن سر امتنانه وسعادته بهذا المشهد بأنه أول مرة يقابل النجمة ياسمين عبد العزيز فى مشوارة الفنى أمام الكاميرا، مضيفاً بأنه سبق وأن جمعهم عدة إعمال قبل ذلك، ولكنهم لن يتقابلو في مشهد من قبل، مشيرًا بأن قد سبق وشاركها فى فيلمين إلا وهم فيلم "حريم كريم" و"عصابة الدكتور عمر" للفنان مصطفى قمر معبرًا بأن لم يحالفه الحظ بأن تجمعهم عدسات الكاميرا سويًّا.

وأعرب سرحان، بأنه ينتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر، وذلك لأنه فكرة مصرية أصيله ومكتوبه بشكل جيد وبه مجهود عظيم من الجميع، ويتمنى أن ينال استحساناً لدى الجمهور.



ياسمين عبدالعزيز والفنان خالد سرحان

مسلسل «اللى مالوش كبير » يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.