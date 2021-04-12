محمد الفلاح - إصابة الفنانة اللبنانية نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

الإثنين 12 أبريل 2021

أصيبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وزوجها الفنان يوسف الخال، بفيروس كورونا المستجد.



وأعادت الفنانة نيكول سابا، نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، الأحد، تؤكد إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا.

وعلّقت عليها، قائلة: "حمدلله على كل شي".

كما نشر الفنان يوسف الخال، تدوينة عبر صفحته على "تويتر" نشر خلالها رمزًا تعبيريًا للكورونا، وآخر لعين للإشارة إلى أنه وزوجته تعرَّضا للحسد، وعلق، قائلًا: "صيبة.. وحوش".

وانهالت التعليقات التي تتمنى الشفاء القريب للزوجين اللبنانيين، وحرصت "سابا" على الرد على بعض متابعيها وزملائها.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعرضت لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، منعتها من الظهور في برنامج "ع غير كوكب" مع الإعلامي اللبناني بيار رباط، قبل أن تعلن إصابتها بفيروس كورونا.