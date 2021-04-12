كل ما تحتاج معرفته عن "بلاك بانثر 2".. القصة والأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع استمرار العمل على الجزء الثاني من فيلم Black Panther "بلاك بانثر"، ما زال هناك كثير من التفاصيل الغامضة.

ويحتاج "بلاك بانثر 2" إلى ملك جديد أو ربما ملكة، بعد رحيل الممثل الأمريكي تشاوديك بوسمان، بطل السلسلة، بعد معركة مع مرض السرطان.

واستعرض موقع "توم جايد" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز التفاصيل التي يحتاج الجمهور لمعرفتها عن فيلم "بلاك بانثر 2".



أبطال الفيلم





من المؤكد أن بطل الجزء الثاني لن يكون الممثل تشادويك بوسمان للقيام بدور الملك "تشالا"، لذلك تتجه كل الأنظار حاليًا تجاه شقيقة "تشالا"، شوري، التي تقوم بدورها الممثلة ليتيشا رايت.

ويرجح الموقع أن تلجأ مارفل لتسليم راية العرش لشخصية "شوري"، بصفتها شقيقة تشالا وأميرة مملكة واكاندا وواحدة من أقوى الشخصيات النسائية في عالم مارفل السينمائي.

وذكر الموقع، أن مارفل لم تؤكد بعد من سيحل محل "بوسمان"، ولكن من المؤكد أن شخصية "شوري" ستحتل دورًا أكبر في الجزء القادم.

وأضاف أنه من المؤكد عودة النجوم: لوبيتا نيونجو وأنجيلا باسيت ووينستون ديوك ومارتن فريمان.

حبكة الفيلم





تحاول مارفل التكتم على كل تفاصيل الفيلم كونه من أكثر الأعمال المنتظرة، لكن رئيس شركة ديزني ومخرج الفيلم سبق ومنحا الجمهور لمحة عن القصة العامة للفيلم.

قال مخرج الفيلم رايان كوجلر، إن الفيلم سيكون تكريما لروح "بوسمان" الذي كان يرغب في استكمال العمل وعدم تعطيله بعد رحيله.

وأضاف: "سيركز الفيلم على المقارنة بين مملكة واكنادا والعالم الخارجي من جديد، ويستكشف تفاصيل كثيرة عن أبطال الفيلم الذين ظهروا في الجزء الأول.

وتابع: "هناك احتمالية أن نستعرض تفاصيل من ماضي مملكة واكاندا، وشوّق الجمهور باحتمالية تجسيد بداية واكاندا عام 1938".

موعد طرح الفيلم





أعلنت مارفل طرح "بلاك بانثر 2" 8 يوليو/تموز عام 2022، مؤكدة أن الفيلم سيعرض مسرحيًا في دور العرض العالمية.

وتتوقع مارفل عودة حركة السينما الاعتيادية بحلول عام 2022، خاصةً مع انتشار الأمصال عالميًا وإعادة افتتاح دور السينما حول العالم.