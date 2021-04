شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاج كوستر-فالداو يستعد لـ بطولة المسلسل الجديد The Second Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الممثل نيكولاج كوستر-فالداو "Game Of Thrones"، لأداء دور البطولة، في مسلسل The Second Home، المتسوحى من رواية المؤلفة كريستينا كلانسي، جنبًا إلى أنه سيشارك في الإنتاج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

يتبع المسلسل الجديد، عائلتي جوردون وشو بعد صيف مصيري في كيب كود، تدور القصة على مدى جيلين، حيث كيف يمكن لسر مدمر أن يعرقل حب الشباب، ويمزق العائلات، ويغير مصير عدد لا يحصى من الأفراد إلى الأبد إذا سمحوا بذلك.

تعد رواية "The Second Home"، أو "المنزل الثاني"، الأولى لكلانسي، وتم نشرها من قبل مطبعة سانت مارتن في يونيو 2020.

سيكون هذا أول دور تليفزيوني لـ Coster-Waldau منذ انتهاء "Game of Thrones" في عام 2019، اشتهر بأداء دور Jaime Lannister لمدة ثمانية مواسم، واستطاع من خلال هذا الدور الحصول على ترشيحين لجائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في دراما في عامي 2018 و 2019.

وعلى الجانب السينمائي، اشتهر كوستر-فالداو بأدوار في أفلام مثل Nightwatch وShot Caller وGods of Egypt وA Thousand Times Good Night، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".