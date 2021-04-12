شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: التمساح فى "موسى" حقيقى ومش متخدر.. ومش هاتسجن بالمسلسل ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد رمضان ضيفا في برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وتحدث عن نجاحاته، قائلا: ربنا عادل، وأنا خطواتى المهنية محدش يعرفها، يعنى مثلا أنا جسمى اتحرق وأنا بصور، وكملت تصوير في نفس اليوم، والدكتور مكنش مصدق ولا فريق العمل، وكانوا باصين أكن شخص ميت وبيتكلم، وكملت شغلى؛ لأن ربنا أنعم عليا بنعم لازم أتحمل أي حاجة عشان أحافظ على هذه النعم وهذه المكانة.

وأضاف محمد رمضان: مسلسل موسى له خطوط كثيرة مش فكرة المقاومة فقط، ولكن زى أي مسلسل درامى في أحداث درامية وصراعات وانكسرات وعلى مدار الأحداث بنشوف حقائق تاريخية، والتمساح في المسلسل حقيقى ومش متخدر، ولسعنى مرة بديله وأنا بطلعه من الميه، ومش هاتسجن في المسلسل ده، وإن شاء الله يكسر الدنيا.

يذكر أن مسلسل "موسى" يُعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويجسد "رمضان" في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى، بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.



محمد رمضان بجلباب مسلسل موسى



الفنان محمد رمضان



النجم محمد رمضان