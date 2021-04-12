شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا لـ"الخليج 365": أُصبت بكورونا وكان عندى تكسير فى جسمى أول 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان يوسف الخال منذ ما يقرب من 10 أيام، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وقالت النجمة نيكول سابا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أُصبت منذ أكثر من 10 أيام، وحالتى تشهد تحسنا كبيرا، والأعراض اللي ظهرت عليّ خفيفة جدا، ولكن الأصعب كان أول 3 أيام، وكان عندى تكسير في الجسم جامد جدا.

وكانت الفنانة نيكول سابا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي وزوجها يوسف الخال، حيث شاركت إحدى التغريدات التي تؤكد إصابتها عبر حسابها الشخصى على "تويتر" لتؤكد صحة الإصابة قائلة: "الحمد لله على كل شيء".

وسرعان ما حصدت سابا، عددا كبيرا من التعليقات التي تتمني لها الشفاء العاجل هي وزوجها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة نيكول سابا قد أعلنت عودتها للساحة الغنائية، بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.