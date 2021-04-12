شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: أنا إنسانة روحانية وعلاقتى بربى عميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها إنسانة روحانية تحب الروحانيات، ويعود ذلك بسبب علاقتها العميقة والقوية بالله عز وجل، وكذلك تؤمن بأن كل إنسان يولد فى وقت معين يرتبط ببعض الكواكب التى تؤثر على شخصيته، وهنا يكون الإنسان مُسيّرا وليس مُخيّرا.

وقالت: أنا برج القوس وبى صفات كثيرة من هذا البرج، وبالمناسبة أحلامى حقيقية، وأخاف منها، فإذا حلمت حلم المستقبل يحدث شيء منه، وإذا حلمت عن الماضى يتحقق بعد فترة.

وأضافت الفنانة سوزان نجم الدين، أثناء استضافتها فى برنامج "يوم ليك" التى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة: كنت دائما أحلم حلما متكررا لفترة كبيرة، وبدأ يتطور مع مرور الوقت، ففى البداية كنت أحلم بطائرات إسرائيلية تحوم فوق بيتنا، علما بأننى طيله حياتى أعيش فى مكان آمن، ومع الوقت بدأت أرى من فى الطائرات، ثم هبطوا وبدأوا يركضون وراءنا وسألت الكثير من الشيوخ، وبعد فترة قامت الحرب فى سوريا وهذا كان التفسير.

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين قد أعربت عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل"، مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا، لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، مخرج الفيلم، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.