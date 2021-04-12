شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: مش مهم أبقى تريند وخلاص ولو جمهورى غضب عليا يبقى رفدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد رمضان ضيفا في برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وتحدث عن أهمية التريند بالنسبة له والهجوم عليه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: مش مهم أبقى تريند وخلاص، وأهم حاجة المحتوى، وهل أنا شخص منتج وعندى مشاريع، والحمد لله من هذه الناحية سواء في مجال التمثيل أو الغناء موجود.

وأضاف محمد رمضان: فكرة الغناء لم تكن في بالي من البداية، وجمهوري هو اللي له الفضل في ده، لأني لما عملت أغنية في إعلان وعملت مشاهدات كبيرة خلانى اتجه للغناء، وأنا بشتغل في خدمة جمهوري ولما بتعجبه حاجة بطورها؛ لأنه هو المؤشر بتاعى.

وتابع: أما الجمهور اللى بيتلككوا والمتربصين بستغرب أن الناس دى تتابعنى وتكون متربصة ويدخلو صفحتى، يمكن عايشين في صفحتى طول اليوم، ما يروح يدعم ممثل تانى عشان يقضى على محمد رمضان بموهبته ونجاحه وقوته، وأنا لا التفت إلا للجمهور الحقيقى.

وعن اتهامه بالغرور قال محمد رمضان، محدش يقدر يحكم على حد بالغرور غير لما يقابله، وجمهوري اللي قابلني يرد، ده أنا بفتح حضنى ليهم قبل ما يفكر ييجى عليا، وعربيتى جمهورى هو اللى جبهالى، ولو غضب عليا يبقى رفدنى، ولما بروح بطيارة خاصة ده من شروطى للمنتج اللى عاوزنى؛ لأنى نجم مصري ومصر فوق أي حد في العالم، وأسطول السيارات بتاع النجم المصرى ده لا يقل عن أسطول أي نجم في أمريكا.

يذكر أن مسلسل "موسى" يعرض على قناة Dmc، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويجسد "رمضان" في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى، بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.