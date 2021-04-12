شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لمنتقدى فيديو الدولارات: ده إعلان ولو رديت على كل واحد مش هاشتغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد رمضان ضيفا في برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وبسؤاله عن هجوم السوشيال ميديا بسبب فيديو إلقائه لدولارات، قال: أكيد متابع وأنا بتابع جمهورى أكتر ما بيتابعنى، والفيديو اللى في برمى الفلوس ده مشهد من كليب إعلان لأحد المنتجات، وأنا ماضى عقد بأنى كل كام يوم أنزّل بوست عندى، وده مش بيتى، ده فندق في دبى، والكليب من إخراج مخرج هندى، ومعايا في الكليب نجمة هندية، وفكرة وضع الفلوس بالشكل ده دى رؤية المخرج.

وعن سبب عدم رده على الانتقادات وتوضيح الأمر قال محمد رمضان: معنديش مجال للتوضيح لو رديت على كل واحد مش هاشتغل، وأنا بعمل مسلسل وبحضر أغنية أنا والشاب خالد، وسجلت أغنية أنا والشاب مامى، ولسه بعمل أغنية مع نجم كبير جدا، جمهورى لا حصر له أكتر من أي نجم تانى في مصر.

يذكر أن مسلسل "موسى" يُعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد "رمضان" في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى، بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.



محمد رمضان بجلباب مسلسل موسى



الفنان محمد رمضان



النجم محمد رمضان