شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: مصر هى أم الفن وورثت حبها من والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سوزان نجم الدين، خلال استضافتها فى برنامج يوم ليك، والتى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة: والدى كان عضو مجلس الأمة منذ أيام الوحدة مع عبدالناصر وظل فى مصر لمدة 4 سنوات، وكان يحب مصر جدا وورثنا حبها منه ، وأعتبرها بلده الثانى، وكان يحلم بالوحدة العربية وأقرب المطربين له كان عبدالحليم حافظ وأم كلثوم ، وقد ورثت قوة الشخصية منه فكان أبى جريء، وأطلق عليه محامى الفقراء، حيث كان يناصر الفقير ويقف جانبه وظل فى مجلس الشعب بسوريا لمده 25 عاما.

وتابعت الفنانة سوزان نجم الدين: مصر هى أم الفن وحاضنه للعرب، وتستقطب النجوم وقدمت مصر العديد من النجمات، وكان التواجد السورى فى مصر قوى ومن أهم فنانين سوريا الذين نجحوا سلاف فواخرجي وجومانا مراد وكندا علوش ونسرين طافش، والفنانين السوريين عندما يضعون فى أى مكان مناسب سيبدع .

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين، قد أعربت عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل"، مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز مخرج الفيلم، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.

فيلم "تماسيح النيل"، بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.