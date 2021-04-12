شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "موسى"يتناول الصعيد فى المقاومة وضوافرى الصفرا بسبب الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد رمضان، ضيف في برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وتحدث عن كواليس مسلسل "موسى"، الذى يخوض به السباق الرمضانى، قائلا: قعدت أنا وناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة ومكنش في موضوع لسه هنعمل إيه، وكل يوم نتكلم ونفتح مواضيع وطرحت سؤال اننا شوفنا المقاومة الشعبية ضد الاحتلال أفلام ومسلسلات بالنسبة لأهل السويس وبورسعيد والقاهرة وعمرنا ما شوفنا حد أتكلم عن دور الصعيد في المقاومة، وبعد ما عمل بحث وكل حاجة ورجع بالرد آه له دور قوى جدا وله ضحايا كتير في الحرب العالمية التانية والانجليزى كانوا بيحاربوا بالصعايدة.

وأضاف النجم محمد رمضان، ضوافرى الطويلة والأيد العاملة والأسنان الصفراء بسبب الشخصية وعملناها صفراء بدون ما تكون مقززة عشان الجمهور، وعن اتهامه بتكرار نفسه، قال: الممثل لازم يكون متقن لدوره ويبقى مثل الحرباء، زى لما عملت عبده موتة.

وتابع، شخصية "موسى"، هي شخصية جديدة بسيكولوجية جديدة، والتحدى ده كنت عملته في إحدى الإعلانات وقريت بعض التعليقات إن محمد رمضان مش بيغير من نفسه وكل أدواره شكل بعض، فأصرت انى أعمل إعلان في 7 شخصيات جنب بعض في إعلان واحد، ما بين عبده موتة وحبيشة ورفاعى الدسوقى وغيره عشان الناس تتأكد كل واحد بيتكلم بشكل مختلف.

يذكر أن مسلسل "موسى"، يعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد "رمضان"، في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.



الفنان محمد رمضان



النجم محمد رمضان