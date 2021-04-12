محمد رمضان: أسطول عربياتي لا يقل عن أي أمير أو نجم بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان محمد رمضان، إنه يعتز كثيرا بكونه فنانا مصريا، لذا يحرص دائما على اقتناء الأفضل في عالم السيارات.

وأضاف رمضان، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، "مفيش أمير عنده عربية ومش عندي.. أسطول سيارات النجم المصري محمد رمضان لا يقل عن أي أمير أو نجم بأمريكا".

تابع: "محدش يطالبني بأني أمشي بعربية بابها بيقع.. لأ أنا مش هركب غير الأفضل لأني فنان مصري بيعتز ببلده.. إحنا كبار أوي.. وأي نجم في العالم العربي عشان ياخد لقب نجم لازم ياخده من مصر الأول".

ومن جانب آخر؛ ينتظر محمد رمضان عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان 2021؛ بمشاركة النجوم سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

المسلسل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول شخصية "موسى" الصعيدية التي تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل بالتجارة.