عبير صبري أنيقة وجيهان خليل بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان خليل

نشرت المطربة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي قصير.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا بدلة سوداء

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة مجمعه في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج.