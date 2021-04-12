بعد عرض الحلقة الأخيرة.. هاجر الشرنوبي تعلق على نهاية مسلسل "سكن البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة هاجر الشرنوبي على نهاية أحداث مسلسل "سكن البنات" عقب عرض الحلقة ٦٠ والأخيرة من العمل.

ونشرت "هاجر" صورا لها من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "من شوية خلصت الحلقة ٦٠ من مسلسل سكن البنات".

وأضافت: "بشكر كل زمايلي، وكل الأساتذة وكل اللي اشتغلوا في المسلسل ده فرد فرد.. عشنا مع بعض أيام صعبة، وأيام حلوة، حقيقي وحشتوني.. وإلى اللقاء في الجزء الثاني".

مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء وآيتن عامر، دينا، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، ألفت عمر، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، محسن صبرى، ومن تأليف أحمد صبحي