فن ومشاهير

نيكول سابا تعلن إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2021 11:44 مساءً

نيكول سابا

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مساء اليوم الأحد، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس .

ونشر برنامج “ع غير الكوكب”، الذي تبثه قناة “إم تي في “على حسابه بموقع تويتر خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها “حمد لله على كل شئ”.

والإثنين الماضي، تعرضت نيكول، لوعكة صحية، منعتها من تصوير حلقتها مع الإعلامي بيار رباط مقدم برنامج “ع غير كوكب”.

وقال البرنامج إن الفنانة أبلغت بيار باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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