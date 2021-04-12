شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم حظر تجول يفوز بجائزة الجمهور من مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم حظر تجول بجائزة الجمهور، وذلك في حفل توزيع جوائز الدورة الحادية عشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، والتي أقيمت في الفترة من 6-11 أبريل، وجائزة الجمهور تمنحها بلدية مالمو بقيمة 25 ألف كرون سويدي لفيلم "حظر تجول" للمخرج المصري أمير رمسيس و التي قدمتها رئيسة اللجنة الثقافية في مدينة مالمو السيدة فريدا ترولمير.

بدأ الحفل بعرض فيديو يتضمن أهم أحداث الدورة، قبل كلمة ترحيبية من تربيون نيلسون رئيس مكتبة المدينة، تلتها كلمة ماغنوس لونديرغويست رئيس اللجنة الثقافية لمقاطعة سكونة، قبل أن يلقي محمد قبلاوي مؤسس ورئيس المهرجان كلمة لخص فيها أهم أحداث الدورة وتحدياتها، قبل أن يوجه التحية للراحل محمد قدورة أحد المشاركين في تأسيس المهرجان ويُعرض فيديو تحية لذكراه.

بعد فقرة موسيقية للفنانة فريدا هولفينج، بدأ تقديم لجان التحكيم وإعلان جوائز مسابقتي المهرجان الرسميتين مسابقة الأفلام القصيرة وتضمنت لجنة تحكيمها المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي. بينما تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.