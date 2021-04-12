شكرا لقرائتكم خبر عن نور: بكون مرتاحة فى الشغل مع ياسر جلال وفاهمين بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نور، عن شخصيتها التي تقدمها فى مسلسل "ضل راجل"، خلال برنامج "لايت شو" للمذيعة أميرة العدلى المذاع على قناة الحياة، وقالت نور: "أول مرة أعمل دور دكتورة وعندها جزء إنسانى وده تانى تعاون مع ياسر جلال بعد مسلسل رحيم فاهمين بعض وبنساعد بعض، ومرتاحة في الشغل معاه أوى، وعارفة ياسر مبيعملش حاجة وحشة، والتوفيق من عند ربنا وعندى راحة نفسية في الشغل معاه".

وأضافت: "صورت 3 أيام فقط من مسلسل "عمر الناجى" بطولة أمير كرارة وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، وهنكمل تصوير بعد العيد ومبسوطة بالتجربة جدا ومختلف أوى، وإن شاء الله يعجب الناس وهيتعرض على منصة watch it".

فيما قال الفنان إيهاب فهمى: "دور مختلف عليا وبكون مرتاح في التعامل مع ياسر جلال والمسلسل مهم ورائع، والأداء مختلف ويا رب يعجب الجمهور"، أما الفنانة الشابة رنا رئيس، قالت: "دور شهد مختلف وبعيدة كل البعد عنى وكلهم في التصوير بينصحونى وبيشجعونى".

وتبدأ قناة "الحياة" عرض مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي، حيث أعلنت إذاعته فى أولى ليالى رمضان، في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ومسلسل "ضل راجل" يشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال كل من: نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.