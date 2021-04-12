شكرا لقرائتكم خبر عن "كنت هغرق فى التصوير" محمد سعد يحكى كواليس فيلم "الطريق إلى إيلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمد سعد عن بداية مشواره الفنى فى الندوة التى أقامها ”الخليج 365”، وقال إنه قدم دورًا أيام دراسته بالمعهد فى مسلسل "ما زال النيل يجرى" مع المخرج محمد فاضل، وكان وسط كوكبة من النجوم والفنانين، وفى نفس العام فاز بأحسن ممثل فى عام 1993، وقدمت بعدها "الطريق إلى إيلات".

وحكى سعد قصة طريفة من كواليس فيلم "الطريق إلى إيلات" إنه لا يجيد السباحة ولكنه تعلمها فى التصوير خاصة أن الفيلم استغرق عامًا ونصف العام فى تصويره، وفى أحد المشاهد كان يجب الغطس لأنها طبيعة الدور الذى يقدمه وهو ضفدع بشرى وأخبرهم بعدم إجادته للسباحة وتم إلقاؤه فى المياه حتى أخرجه فريق الغطاسين.

وأكد النجم محمد سعد أهمية دوره فى "الطريق إلى إيلات" خصوصًا أنه من إخراج إنعام محمد على، وأضاف أنه قدم بعدها شخصية النجرو فى "الشارع الجديد" وهو من أحب الشخصيات لقلبه على حد تصريحه.

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم محمد سعد، عن مشواره الفنى الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان فى استقباله.