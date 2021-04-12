شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يوجه الشكر لشركة سينرجى: فريق إنتاج على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم ياسر جلال، الشكر لشركة سينرجى، على مجهودهم المبذول من أجل إظهار مسلسل "ضل راجل" بهذا الشكل، خلال برنامج "لايت شو" للمذيعة أميرة العدلى المذاع على قناة الحياة، وقال ياسر جلال: "شركة الإنتاج سينرجى الأستاذ تامر مرسى بوجه له كل الشكر، جايبين فريق إنتاج على أعلى مستوى، ناس محترفة جدا".

وأضاف: "النجاح بأيد ربنا بس إحنا لازم نعمل اللى علينا وكل شخصية بعملها ببقى حافظها جدا، والفن هو حب ومعانى جميل ونبيلة أمام ووراء الكاميرا وكلنا فريق واحد، وبتمنى ضل راجل يحقق نجاح ويعجب الناس".

وتابع: "لازم أختار اللى ينسيبنى مفيش ممثل بيعمل كل الأدوار ومرحلة الاختيار بتأخد وقت كتير وبأستشير ناس كتير أوى قبل ما أشتغل، ولازم أقدم حاجة تعجب الناس، وده بياخد منى وقت طويل، وده بعدنى عن السينما ومركّز مع التليفزيون والمسلسلات، والمسلسل بيناقش قضية مختلفة وبعيدة كل البعد عن قضية مشهورة في البلد، وفيه رسالة بنقدمها والموضوع مختلف جدا، وهبة مراتى بأتفائل برأيها، وساعات تقوم بقراءة المسلسل وتقولى رأيها".

ومسلسل "ضل راجل" يشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال كل من: نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.