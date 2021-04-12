شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجل الذي باع ظهره" المرشح للأوسكار يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ11، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يدور حول قصة "سام" وهو شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك فاز فيلم ''الرجل الذى باع ظهره'' للمخرجة السينمائية التونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن سيناريو فى مهرجان استوكهولم السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثلاثين بالعاصمة السويدية.

كما تم عرض الفيلم فى افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز خلاله بجائزة أفضل فيلم عربى.