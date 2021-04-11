شكرا لقرائتكم خبر عن سليم داو أفضل ممثل و"الهدية" أفضل فيلم قصير بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ11 عن فوز الفيلم القصير"الهدية" المرشح للأوسكار بجائزة أفضل فيلم قصير (بقيمة 15 ألف كرون سويدي)، وهو من إخراج الفلسطينية فرح النابلسي، ونال الفيلم المصري القصير "توك توك" للمخرج المصري محمد خضر تنويها خاصا وشهادة تقدير، ومنح المهرجان تنويها خاصا وشهادة تقدير لفيلم "الست" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغيني.

كما نال جائزة أحسن سيناريو لغازي الزغباني عن فيلم "الهربة" للمخرج غازي الزغباني، بينما ذهبت جائزة أحسن ممثلة لنعيمة لمشاركي عن دورها في فيلم "خريف التفاح" إخراج محمد مفتكر، وفاز بجائزة أحسن إخراج من نصيب عبد العزيز الشلاحي عن فيلمه "حد الطار" (السعودية).

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (بقيمة 15 ألف كرون سويدي) فذهبت لفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم، وجاءت جائزة أحسن ممثل من نصيب سليم داو عن دوره في فيلم "غزة مونانور" للمخرجين عرب وطرزان ناصر وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

الفيلم عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.