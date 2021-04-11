شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا وزوجها يوسف الحال يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي وزوجها يوسف الخال، حيث شاركت إحدى التغريدات التي تؤكد إصابتها عبر حسابها الشخصى على "تويتر" لتؤكد صحة الإصابة قائلة: "الحمد لله على كل شيء".

وسرعان ما حصدت سابا، عددا كبيرا من التعليقات التي تتمني لها الشفاء العاجل هي وزوجها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.



نيكول سابا تعلن اصابتها بفيروس كورونا

وكانت الفنانة نيكول سابا قد أعلنت عودتها للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.