شكرا لقرائتكم خبر عن للإثارة والتشويق .. ظاهرة الحيوانات المفترسة تغزو دراما رمضان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت ظاهرة جديدة في الأعمال الدرامية بهدف الإثارة والتشويق وهي الاستعانة بالحيوانات في أحداث الأعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان، ويتم ترويضها في مشاهد بعدد كبير من المسلسلات مثل: الأسد والتمساح، في دراما "اللى ملوش كبير" و"موسى" و"نسل الأغراب".





وظهر "الأسد" بعدة مشاهد مع الفنان أمير كرارة في تريللر مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناتى ON وON دراما وهو من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

أيضا ظهر "التمساح" في عدد من المشاهد مع الفنان محمد رمضان في تريللر مسلسل "موسى" الذى يعرض على قناة dmc، وهو من بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى مشاهد من تريللر مسلسل "اللى ملوش كبير" ظهر "أسد" مع الفنان أحمد العوضى ضمن أحداث العمل، الذى يعرض على قناة cbc، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.









وأيضا ظهر النجوم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد العوضى في تريللر مسلسلاتهم وهم يمتطون الأحصنة في عدد من المشاهد الدرامية، وظهرت الجمال بحكم الحقبة التاريخية التى تدور أحداث مسلسل موسى حولها.