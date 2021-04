شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز جوائز البافتا .. Nomadland الحصان الرابح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوائز البافتا عن أبرز جوائزها، حيث فاز فيلم Nomadland بجائزة أفضل فيلم وفازت بطلة الفيلم فرانسيس ماكدورماند بجائزة أفضل ممثلة، بينما نال أنتوني هوبكنز جائزة أفضل ممثل عن دوره The Father، ونال دانيال كالويا بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم Judas and the Black Messiah.

وفاز فيلم Another Round بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي فيلم My Octopus Teacher، بينما نال فيلم Soul بجائزة أفضل انيميشن ونالت كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، ونال جائزة أفضل سيناريو Promising Young Woman فيما فاز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس فيلم The Fatherونال فيلم Soul جائزة أفضل موسيقي تصويرية، ونال Nomadland جائزة أفضل تصوير سينمائي.

ونال فيلم Sound of Metal جائزة أفضل مونتاج بينما فاز Rocks بجائزة أفضل كاستنج ونال فيلم mank جائزة أفضل إنتاج ونال Ma Rainey’s Black Bottom جائزة أفضل تصميم ملابس وفاز نفس الفيلم بجائزة أفضل مكياج وشعر ونال فيلم Sound of Metal بجائزة أفضل مونتاج صوتي ونال فيلم Tenet بجائزة أفضل تأثيرات بصرية.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ BAFTA في رويال ألبرت هول بلندن ، حضور كل من توم هيدليستون و ريتشارد جرانت و هيو جرانت و ديفيد أويلو و شيواتال إيجيوفور و سينثيا إيريفو و جوجو مباثا راو وفضلت النجمات اترداء ملابسهن من دار أزياء لوي فيتون، فيما ظهرت المنتجة أماندا بيري وهي ترتدي "سيلد" ماسك شفاف للحماية من فيروس كورونا والنجمة بريانكا شوبرا والنجم نيك جوناس، وتبادل الزوجين القبلات والأحضان علي السجادة وبدا عليهما السعادة.

ونافس علي جوائز البافتا – BAFTA، الفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو،فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

اقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وافصل تصوير وأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، أفضل فيلم من USC Scripter Award، وجائزة اختيار الجمهور من Toronto International Film Festival، و أفضل فيلم وممثلة وسيناريو ومخرجة من Toronto Film Critics Association Awards، وأفضل سيناريو ومخرجة وفيلم من Sunset Film Circle Awards ، و أكثر من 150 جائزة أخري من بينهم جولدن جلوب أفضل فيلم وأفضل مخرجة.