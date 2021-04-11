شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب يهنئ المصريين بشهر رمضان: كل عام وأنتم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهضبة عمرو دياب، على تهنئة الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلاً: "كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا جميعا".



عمرو دياب يهنئ المصريين بشهر رمضان

وكان قد أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيًا، الجمعة الماضيه، فى مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة والنجمة الكبيرة يسرا، وعدد كبير من الحضور، قدم خلاله عددًا من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

وأعرب الهضبة، عن سعادته بلقاء ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى فى القاهرة، على هامش الحفل الذى حضرته النجمة الكبيرة يسرا، حيث نشر عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا من الحفل، إضافة إلى مجموعة صور أخرى من لقاءه مع السفير الفرنسى والنجمة يسرا، وبعض حضور الحفل، وفى تعليقه على الصور، وجه الشكر للسفير روماتيه، حيث قال: "سعدت بلقائك.. شكرًا جزيلاً على لطفك.. ليلة رائعة".

ومن جانبه، نشر السفير الفرنسي روماتيه، صورة للهضبة ويسرا، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "إنه لشرف عظيم للغاية استقبال نجمين من نجوم مصر فى مقر السفارة الفرنسية، الممثلة الشهيرة يسرا والمطرب الموهوب عمرو دياب.. أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة".