شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تطرح التريلر الرسمى لمسلسل "كوفيد 25".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، التريلر الرسمي لمسلسل "كوفيد 25"، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، بطولة النجم يوسف الشريف.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.