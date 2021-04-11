شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان فى نزهة مع كلابه بشوارع نيويورك.. بعد تلقيه لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر هيو جاكمان واحدًا من أبرز نجوم هوليوود ممن يحظون بجماهيرية كبيرة بفضل الأعمال التى قام ببطولتها النجم البالغ من العمر 52 عامًا، ومؤخرًا كشف عن حبه للكلاب بصورة كبيرة حينما حرص على نزهة منفردة مع كلبيه دالى وأليجرا أثناء سيره بصحبتهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب موقع ديلى ميل.

وما أن انتهى النجم هيو جاكمان من نزهته حتى نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عدة صور لكلابه أثناء تواجدهما في حقيبة سوداء، ما ينبئ باستعداده للسفر خارج مدينة نيويورك بصحبة كلابه وفقًا لما ذكره موقع الديلى ميل.



هيو جاكمان فى نزهة مع كلابه

من ناحية أخرى حصل النجم الأسترالى هيو جاكمان، أول أمس على جرعة من لقاح كورونا، ونشر جاكمان صورة وهو يتلقى اللقاح على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، واستعان فى الصورة باستخدام إشارة شخصيته الشهيرة ولفيرين التي جسدها فى سلسلة أفلام "X-Men" الخيالية، حيث مازح من خلالها جمهوره فى رسالة لتشجيعهم على تلقى اللقاح، حيث قال، "لا يمكن لقدرة ولفيرين العلاجية أن تنقذنى من كوفيد.. لكن اللقاح يمكنه ذلك.. احصلوا عليه".



هيو جاكمان

وكان الممثل العالمي هيو جاكمان احتفل بالذكرى الـ65 لميلاد زوجته ديبورا لي فورنيس، فى وقت سابق حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها ، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.