تصرف رونالدو عند نهاية مباراة يوفنتوس ضد جنوى يثير ضجة واسعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2021 10:56 مساءً

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل من جديد عقب مباراة فريقه يوفنتوس، والتي تغلب فيها على جنوى بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

ووفقاً لما نقله موقع “فوتبول إيطاليا” غادر كريستيانو رونالدو الملعب غاضباً بعد صافرة النهاية، حيث ألقى بقميصه بعيداً، بالقرب من مرمى الخصم. وسرعان ما التقطه أحد جامعي الكرات في الملعب.

وحسب المصدر نفسه شوهد رونالدو يغادر الملعب وهو يهز رأسه للتعبير عن استيائه، قبل نزعه قميصه ورميه على أرضية الملعب.

ولكن المراسل الصحفي لنادي السيدة العجوز، روميو أغريستي، أشار عبر تغريدة على “تويتر” إلى أن رونالدو لم يلق القميص على الأرض، ولكن ما حدث أن فتى الكرات طلبه، فخلعه ورماه له.

وكان كريستيانو رونالدو قد تصدّر عناوين الصحف في وقت سابق من شهر مارس، عندما تم إلغاء هدف صحيح للبرتغال ضد صربيا في آخر دقائق اللقاء، ما دفع اللاعب لإلقاء شارة القيادة على الأرض، ومغادرة الملعب مما تسبب في جدل واسع، وهو التصرف نفسه الذي كرره اليوم، وجعل العديد من مشجعي يوفنتوس يستنكرون تصرفه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على تصرف كريستيانو رونالدو قال مدرب االفريق أندريا بيرلو في تصريح لوسائل الإعلام بعد صافرة النهاية: “من الطبيعي أنه أراد تسجيل هدف، خاصة عندما كانت المباراة معقدة، لأنه بطل ويريد دائماً ترك بصمته”.

وسجل أهداف يوفنتوس كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة، وموراتا في الدقيقة الـ22، وماكيني في الدقيقة الـ77، بينما سجل سكاماكا هدف جنوى الوحيد في الدقيقة الـ49.