هل هناك تشابه بين مسلسل مسلسل “الطاووس” و”قضية الفيرمونت”؟ هذا ما قاله جمال سليمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

كشف الممثل السوري جمال سليمان أحد أبطال المسلسل المصري “الطاووس” العلاقة بين العمل والقضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم “قضية فيرمونت”.

وقال سليمان إنه لا وجود لأي تشابه بين قصة المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان وقضية الاغتصاب التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية وعرفت إعلاميا باسم “قضية الفيرمونت” نسبة إلى اسم الفندق الذي حدثت فيه.

و”الطاووس” من إخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل.

وأكد سليمان في اتصال هاتفي مع برنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس”أنه:”لا يوجد أي تشابه بين المسلسل وبين “قضية الفيرمونت”.

وشدد بحسب ما نقل موقع “في الفن” على أن العمل “لا يتكلم عن قضية أو حادثة أو واقعة معينة بعينها”.

وتابع: “يتكلم عن ظاهرة اجتماعية في المجتمع المصري والمجتمعات العربية والعالم كله، نقرأ أخبارها في الصحافة من كل العالم، ونشاهد الكثير من الأفلام عن التحرش والاغتصاب”.

وأكمل: “ظاهرة كيف يشعر بعض الأشخاص لأسباب مختلفة بأن عندهم الحق في تجاوز القانون والأعراف والقيم الإنسانية وأن يعتدوا على امرأة، وخاصة في مجتمعاتنا هذه قضية تستفز المجتمع”.

وقال جمال سليمان “من قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وديننا، عندما يرى شخص سيدة أو فتاة الساعة الثالثة في الليل في الشارع، ويشعر بأنها بحاجة للمساعدة يساعدها”.

وأضاف: “وعندما يحدث عكس ذلك المجتمع يستنفر، ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا تستنفر. والمسلسل أعطى نوعا من الاهتمام لدور السوشيال ميديا السلبي والإيجابي في هذه القضية، والظواهر السلوكية المختلفة”.