درة تكشف سبب ظهورها بالحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة التونسية درة زروق عن السبب وراء ظهورها بالحجاب في مسلسل “بين السما والأرض”، المنتظر انطلاق عرضه ضمن سباق ماراثون دراما رمضان 2021.

وقالت درة، في تصريحات تلفزيونية، إنها تجسد شخصية علا، وهي زوجة حميد الذي يجسد شخصيته الفنان المصري هاني سلامة، مبينة أنها شخصية مهمة للغاية داخل الأحداث، ولم تكن موجودة في الفيلم المقتبس عنه المسلسل.

وأكدت درة أن ظهور “علا” بالحجاب يعود إلى أن الشخصية في المسلسل كتبت بهذه الطريقة، فهي من عائلة محافظة، ولها “خال” شخصيته مهمة في المسلسل، لكنها اختارت الملابس وطريقة الحجاب.

وعقبت درة قائلة إن شخصية “علا” غير موجودة مع باقي الشخصيات داخل المصعد، لكن لها علاقة بما يحدث بداخله، مشددة على أنها لا تختلط بكل الشخصيات الموجودة فيه.

وأشارت إلى أن لكل شخصية من تلك الشخصيات قصة منفصلة خارج المصعد، مضيفة أن كل حلقة من المسلسل ربما تتضمن 3 مشاهد فقط داخل المصعد.

مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.