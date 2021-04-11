نجم فرقة BTS يثير الجدل بين معجبيه بتعليق غريب حول وجهه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تتصدر فرقة BTS الأخبار دائماً وتحظى بشعبية كبيرة بإنجازاتها ووسامة نجومها، إلا أنه مؤخراً أثار “ڤي” الجدل بين معجبيه بتعليق غريب حول شكله.

فقد نشر “ڤي” مؤخراً، عدة منشورات عبر الإنترنت، لفت أحدها انتباه الكثيرين من معجبيه، إذ قال فيه: “اعتدت أن أكون خبيراً في صور السيلفي، ولكني خلال هذه الأيام، كلما أنظر لوجهي…لا يعجبني”.

كما قال في منشور فيديو (لايف) خلال جلوسه برفقة شوغا وجاي هوب، ورداً على طلب أحد المعجبين بالتقاط سيلفي: “لم أعد أحب السيلفي بسبب وجهي، لا أحب شكله. لقد مر أكثر من 6 أشهر منذ آخر مرة التقطت فيها سيلفي. لم أعد أتمكن من التقاط سيلفي لي بمفردي عندما يطلب مني المعجبون التقاط صورة”.

سرعان ما انتشرت تعليقات “ڤي” بين رواد الإنترنت وأثارت جدلاً بين محبيه، إذ لم يصدقوا أن نجمهم المفضل والذي يعتبرونه الأكثر وسامة في العالم، يشعر هكذا، فلم يترددوا من إبداء حبهم له ودعمه.

وشارك أحد المعجبين صور مختلفة لنجم BTS معرباً عن مدى جمال صوره، كما علق آخر “ما هذا الذي يتحدث بشأنه؟ هل جننت، فهو جذاب للغاية” وقيل في تعليق آخر: “يا إلهي، أتمنى أن أعيش بوجه مثل وجهه ليوم واحد حتى”.

ولم يعرف السبب الذي جعل نجم BTS يشعر هكذا، حتى أن هناك من نصحه بزيارة طبيب نفسي لعله يمر بمرحلة اكتئاب أو ما شابه.