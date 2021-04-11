عبد المنعم عمايري: سأعتزل في هذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال الفنان السوري عبد المنعم عمايري إنه ذهب لطبيب نفسي بعد انتهائه من تمثيل دوره في مسلسل “قيد مجهول”، من أجل أن يستطيع العوده لحياته الطبيعية، والتخلص من الآثار النفسية السيئة التي تركتها الشخصية داخله.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أنه تقمص الشخصية بشكل جعله يفقد السيطرة على نفسه، وهو ما أدى إلى انخفاض ضغطه بعد تصوير مشهد في الحلقة الأخيرة، مشيراً إلى أنه بالرغم من خبرته في التمثيل التي تصل إلى 25 عاماً، إلا أنه لم يتمكن من الفصل بين التمثيل والحقيقة.

وأضاف، أن تصوير هذا المسلسل استغرق منه 3 أشهر في معسكر، وهو ما تسبب في إرهاقه جسدياً ونفسياً، ودفعه للذهاب لطبيب نفسي، مؤكداً أنه لا يخجل من هذا الشيء.

ونفى عمايري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا حول وصفه لمنتقدي “مشهد جلوسه على المرحاض داخل الحمام” بكلام غير لبق، مؤكداً أنه في حالة وجود أي تسجيل صوتي له أو منشور خاص بحساباته الرسمية يحتوي على هذا اللفظ، سيعلن اعتزاله الفن فوراً.

يذكر أن مسلسل ”قيد مجهول“ تم عرضه عبر منصة إلكترونية، وهو يتكون من 8 حلقات وتم تصويره في لبنان خلال العام الماضي، ويشارك في بطولته باسل خياط وهيا مرعشلي.