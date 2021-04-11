“قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح”.. تامر حسني يغني تتر “الثمن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتهى النجم المصري تامر حسني، من تسجيل تتر البرنامج الديني الجديد “الثمن”، والذي يقوم بتقديمه الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في رمضان 2021 بحسب ما أعلن الأخير.

وفي التفاصيل فقد نشر مصطفى حسني، صورة جمعته بالنجم تامر حسني، وذلك عبر حسابه في موقع فيس بوك، وعلق كاتبا: “قال رسول الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله”.

وتابع الداعية المصري، قائلا: “وأنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج “الثمن”.. صوتك العذب وأدائك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي”.

من جانبه رد تامر حسني، من خلال تعليق له على ذات الصورة، فكتب قائلا: “يا مصطفى يا حبيبي أنا أخدمك بعينيا وأنا وصوتي تحت أمرك في أي وقت أنا اللي بشكرك من كل قلبي عشان سمحتلي أكون جزء بسيط من الخير والعلم اللي بتعلمه للناس ولكل أولادنا”.

وأضاف تامر حسني: “ربنا يقدرك ويستخدمك دايماً في توحيد الناس بمختلف أفكارهم وكل سنة وكل يوم تكون سبب في هداية ناس أكتر، سلام كبير جداً لمتابعينك الكرام وأتمنى من كل متابعيني الكرام متابعة مصطفى في جميع الأحوال بيا أو من غيري”.

وعقب تامر حسني: “كلنا فعلاً محتاجين نفهم حاجات كتير بيقدمها مصطفى بأجمل وأرقى شكل وطريقة ومصطفى خير من يتكلم في الإيجابيات اللي يفهمها ويحسها أي شخص وفعلاً بيصحح مفاهيم أغلبنا ممكن يكون فاهمها غلط”.

وأنهى تامر تعليقه قائلا: “وأنا شخصياً من أشد محبين مصطفى ومن اشد متابعينه في كل برامجه، ربنا يقدرك يا أملنا الجميل ويعينك ويقويك بقدر مكانتك العظيمة في قلوبنا، كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم على الجميع”.

يذكر أن تامر حسني سيقدم تتر مسلسل “نسل الأغراب” الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة كما يقدم رباعيات غنائية في المسلسل من كلمات هيثم نبيل.