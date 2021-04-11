شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي كوكسون بالكمامة على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـBAFTA في رويال ألبرت هول بلندن، حضور النجمة صوفي كوكسون، مرتدية كمامة سوداء، وذلك للحفاظ على صحتها من فيروس كورونا.

وحضر في وقت سابق كل من: توم هيدليستون و ريتشارد جرانت و هيو جرانت و ديفيد أويلو و شيواتال إيجيوفور و سينثيا إيريفو و جوجو مباثا راو، وفضلت النجمات ارتداء ملابسهن من دار أزياء لوي فيتون، فيما ظهرت المنتجة أماندا بيري، وهي ترتدي "سيلد" ماسك شفاف للحماية من فيروس كورونا والنجمة بريانكا شوبرا والنجم نيك جوناس، وتبادل الزوجين القبلات والأحضان على السجادة، وبدت عليهما السعادة.

ويتنافس على جوائز البافتا – BAFTA، الفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو،فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

واقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وافصل تصوير وأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، أفضل فيلم من USC Scripter Award، وجائزة اختيار الجمهور من Toronto International Film Festival، و أفضل فيلم وممثلة وسيناريو ومخرجة من Toronto Film Critics Association Awards، وأفضل سيناريو ومخرجة وفيلم من Sunset Film Circle Awards ، وأكثر من 150 جائزة أخرى من بينهم جولدن جلوب أفضل فيلم وأفضل مخرجة.