شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا يطرح أحدث أغانيه "شايف الموجة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات أوكا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "شايف الموجة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من توزيعه وكلمات توتا وألحان أوكا وتوتا.

وصرح مؤخرًا أوكا لتليفزيون الخليج 365، بأنه يقوم بتحضير مهرجان جديد وسيقوم فيه بتغير فكرة المهرجانات 180 درجة، ويسعى لعمل مهرجان يحقق نجاحا أكبر من نجاح كليبه الأخير 1991 الذى حقق إلى الآن 14 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وفى آخر حوار أجراه أوكا مع تليفزيون الخليج 365، قال إنه لا علاقة بين مى كساب وزوجة أورتيجا بأسباب الانفصال بين الثنائى، وبدورها قالت النجمة مى كساب، إنها بكت بشدة فى المنزل حزنا على هذا القرار، مشددة على أنها لم تكن على الإطلاق طرفا فى الأمر، مؤكدة، أنها أخرجت زوجة أورتيجا من حياتها فى وقت سابق للقرار لأسباب شخصية لا تحب أن تفصح عنها.

واحتفلت الفنانة مى كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات أوكا، ونشرت صورة طريفة لهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "كل سنة وأنت أغلى غالى فى دنيتى ربنا يخليك لينا ولكل اللى بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك بحبك حب كبير قوى قوى يا جنرال يا حبيبى.. عيد ميلاد الجنرال".

وطرح منذ فترة المطرب أوكا كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وقد روجت الفنانة مي كساب للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.