ما هي آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي، تطورا جديدا، حيث بدأ التجاوب مع البروتوكول العلاجي الذي وضعه له الفريق الطبي المعالج؛ عقب تأثره بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقال مصدر طبي لـ“إرم نيوز“، إن خالد النبوي يتواجد حاليا في غرفة عادية داخل مستشفى السلام الدولي في منطقة المعادي، وسط القاهرة، معقبا أن الفريق الطبي طمأن زوجته على وضعه الصحي، وأنه يتحسن مع العلاج والأكسجين.

وبين المصدر أن خالد النبوي لن يغادر المستشفى حاليا، وسيواصل البروتوكول العلاجي داخل المستشفى حتى التعافي، مبينا أنه حاول الحديث مع الفريق الطبي للخروج، ولكنه تم تحذيره لعدم سوء الوضع في التنفس مجددا.

وفي السياق، كشف المخرج السينمائي المصري عمرو عرفة، من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، عن مكالمة جمعت بينه وبين خالد النبوي في المستشفى، مبينا أنه أول شخص يتواصل معه.

وقال عمرو عرفة، إن خالد النبوي تحدث معه عن عودته للتصوير مجددا، لكنه طالبه بالانتباه على صحته، مختتما: ”خايف على شغله في وسط مرضه“.

وكتب عمرو عرفة، في تغريدته: ”لما سمعت صوته مصدقتش؛ لأني عارف إنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه.. الفرحة مكنتش سايعاني“.

وتابع عمرو عرفة: ”ومتخافش أنا هبقى كويس وهنرجع نصور، قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد“.