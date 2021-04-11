عاصي الحلاني: الفرج سيأتي حتماً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

كتب الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر “تويتر” قائلاً: “الفرج قد يتأخر، لكن حتماً سيأتي”.

يذكر ان الحلاني كشف سابقاً عن سبب غيابه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار هذا الاختفاء تساؤلات لدى جمهوره ومتابعيه، كما تطرق إلى خططه الفنية الجديدة للمرحلة المقبلة.

وقال الحلاني: “إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عرقل أغلب الأنشطة الفنية الخاصة بي، وبالتحديد الحفلات التي تشهد حضورا جماهيريا”، مؤكدا أن سبب غياب عن الساحة الغنائية خلال الفترات الماضية يكمن في عدم قدرته على التحركات والسفر لتصوير أعماله الغنائية، نظرا للظروف والإجراءات الإحترازية التي مرت بها بلاده والعالم.