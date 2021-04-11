نجل عادل إمام الأعلى أجرا بين الممثلين في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2021 8:21 مساءً

تبوأ النجم المصري محمد عادل إمام، منصب الممثل الأعلى أجرا بين الفنانيين المشاركين في الأعمال الفنية المنتظرعرضها خلال شهر رمضان المقبل.

ذكرت ذلك صحيفة “المصري اليوم” المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن محمد عادل إمام، يواصل تصوير مسلسل “النمر”، الذي تدور أحداثه حول نمر يقتنص أشياء ثمينة من الصاغة بمنطقة الجمالية وشارع المعز.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل في شهر رمضان 2021 على قناة “الحياة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن أجر محمد عادل إمام، في الشركة المنتجة، وصل إلى 40 مليون جنيه هذا الموسم، مشيرة إلى أنه أصبح الأعلى في شهر رمضان المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحداث مسلسل “النمر” تبدأ مع محمد إمام، ثم يظهر “النمر” وتستمر أحداث المسلسل حول الشخصيات الموجودة في الصاغة، التي ترصد مبالغ كبيرة للتوصل إليه.

ويشارك في مسلسل “النمر” كل من محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح إضافة إلى إيناس كامل وعلاء مرسي.

يذكر أن محمد عادل إمام، نجح خلال الموسم الماضي في تقديم مسلسل “هوجان”، وفيلم “لص بغداد” في السينماء.