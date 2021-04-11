شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بدون خاتم ارتباطها من أليكس رودريجيز فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة الثنائى جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز ستظل محاطة بالغموض لفترة طويلة، وذلك بعدما انتشرت تقارير في وقت سابق من الشهر الماضى تؤكد انفصالهما قبل أن تذكر مواقع أخرى أن الثنائى في طريقهما للمصالحة خاصة بعدما ظهرا معًا إلا أن موقع pagesix مؤخرًا أكد أن لوبيز ربما بعثت برسالة تؤكد انتهاء علاقتها مع اليكس من خلال صورها الأخيرة.



جينيفر لوبيز على انستجرام وصورة بدون خاتمها من اليكس رودريجيز

وذكر التقرير أن جينيفر لوبيز شاركت متابعيها بأكثر من صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث جاءت تلك الصور بدون خاتم ارتباطها بلاعب البيسبول السابق ما يشير إلى انتهاء علاقتهما حيث إن جينيفر لم تتخلَ عن الخاتم البالغ سعره أكثر من مليون دولار قبل ذلك بتلك الصور الواضحة.



صورة لخاتم خطوبة لوبيز واليكس التى لم تظهر به فى أحدث صورها

من ناحية أخرى تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قبل يومين غلاف مجلة InStyle، وظهرت النجمة بقوام ممشوق وجذاب تحسد عليه حتى مع اقترابها من عمرالـ 52، وأكدت نجمة فيلم Hustlers أنها لا تبذل الكثير من المجهود في الحصول علي القوام الرياضي الذي تتمتع به، وإنها تعمل بطريقة محسوبة لتحصل علي نحت أفضل لقوامها.

وقالت جي لو "أنا في أفضل حالات حياتي وانا في عمر 51 عن العشرينات والثلاثينيات.. طوال عمري كنت أمارس الرياضة ولكن ليس كما أفعل الآن، الأمر ليس أنني أعمل أكثر ..أنا فقط أعمل بجد وذكاء، وأضافت والدة التوأم ماكس وإيمي " لن يستغرق أمرممارسة الرياضة وقتًا طويلاً كما كان في الماضي ''